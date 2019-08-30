Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в Оренбурге

Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в пятницу на аэродроме 117-го полка военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России, передает корр.ТАСС с места события.

Как сообщили в штабе полка, «в ходе учений летный состав и специалисты наземных служб отработали действия по экстренному выводу самолетов Ил-76 с аэродрома базирования из под удара противника, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника, посадке самолетов на грунтовую взлетно-посадочную полосу, тушению пожаров».

В ходе учений для обеспечения военно-политической работы на аэродроме базирования были развернуты полевой информационный пункт батальона ВДВ, полевой информационный пункта авиационного соединения, полевой пункт психологической работы.

К учениям привлекались до 10 самолетов ИЛ-76, до 500 человек личного состава. За учениями наблюдали начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов, заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Учения с 117-м авиаполком ВТА с участием подразделений от 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ проводились по плану подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Центр- 2019», которые пройдут в сентябре.























