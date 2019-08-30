Суд в Псковской области отстранил от выборов кандидата от партии "Яблоко" Софью Пугачеву на пост главы Новоржевского района из-за того, что в ее агитационных видеороликах не был указан автор музыки.

Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг подчеркнул, что авторские права нарушены не были, поскольку автор музыки дал согласие на использование композиций. По словам политика, оригиналы соглашения на русском и английском языках были предоставлены в рамках заседания, однако суд не отреагирован на эти доказательства.

В беседе с "Новой газетой" Шлосберг добавил, что существуют риски подачи таких же заявлений в Пушкиногорском и Пустошкинском районах.

Сама Софья Пугачева заявила, что в суд с требованием снять ее кандидатуру с выборов обратился конкурирующий кандидат на должность руководителя Новоржевского района – Алексей Иванов из "Партии Роста". Она считает, что ни к чему другому ее соперник "привязаться" не смог. По мнению Пугачевой, решение суда является абсолютно незаконным, сейчас готовится апелляционная жалоба.

Уточняется, что речь идет о произведении "LUX" ("Свет") композитора Даниеле Динаро.