Музыка родом из Австралии прозвучит в Краснодаре

Завтра, в последний день лета, в парке «Краснодар» можно будет послушать великолепные фортепианные композиции в исполнении австралийского музыканта Джексона Малэйна. В России он будет выступать впервые. Музыка Малэйна отличается романтичностью и чувственностью, захватывает слушателя и переносит его в глубины собственного «Я». В Краснодар Джексона привезло агентство Е5. Интересно, что музыкант далеко не всегда сидит за роялем или пишет в нотной тетради. Он — известный в Австралии режиссер короткометражных фильмов, имеющий награды от кинокритиков. А также — сам снимается в кино и на телевидении, работает сценаристом.

Концерт состоится в субботу, 31 августа, в амфитеатре парка «Краснодар» в 20.00.

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