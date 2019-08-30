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В Хабаровске откроют центр спортивной реабилитации за 2,5 млрд рублей

30 августа 2019, 16:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске откроют центр спортивной реабилитации за 2,5 млрд рублей

В краевой столице появится спортивный реабилитационный центр. На его создание потребуется 1,5 миллиардов рублей. Строителям придется обойтись без господдержки.

Центр будет предназначен для маломобильных групп населения. Инвестором проекта выступил коммерческий застройщик. Компания уже построила в Хабаровске ТРЦ, и центр предполагается разместить рядом с этим объектом.

Проект станет третьей очередью в реализации крупного проекта – возведению крупнейшего в макрорегионе ТЦ и аквапарка. Генеральный инвестор сообщил, что таким образом удастся подтолкнуть горожан к ведению более здорового образа жизни.

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