Профессионалы нефтяной и газовой промышленности отмечены наградами

В Краснодаре отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. В Музыкальном театре творческого объединения «Премьера» имени Л.Г. Гатова сотрудников отрасли с профессиональным праздником поздравили первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель и заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Андрей Ляшко.

На торжественном мероприятии представители краевой власти вручили награды специалистам, добившимся больших профессиональных высот в своей работе. Так, депутату Законодательного Собрания Краснодарского края Алексею Рудневу было присвоено почетное звание «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани». Кубанский парламентарий выразил благодарность за высокую оценку его работы и отметил, что продолжит активную деятельность на благо жителей Краснодарского края. Почетное звание «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани» присваивается высококвалифицированным работникам организаций топливно-энергетического комплекса, научных, проектных и учебных заведений отрасли, а также лицам, внесшим значительный вклад в ее развитие. Ранее Алексей Руднев был награжден почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».