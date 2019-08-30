//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Профессионалы нефтяной и газовой промышленности отмечены наградами

30 августа 2019, 15:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Профессионалы нефтяной и газовой промышленности отмечены наградами

В Краснодаре отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. В Музыкальном театре творческого объединения «Премьера» имени Л.Г. Гатова сотрудников отрасли с профессиональным праздником поздравили первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель и заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Андрей Ляшко.

На торжественном мероприятии представители краевой власти вручили награды специалистам, добившимся больших профессиональных высот в своей работе. Так, депутату Законодательного Собрания Краснодарского края Алексею Рудневу было присвоено почетное звание «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани». Кубанский парламентарий выразил благодарность за высокую оценку его работы и отметил, что продолжит активную деятельность на благо жителей Краснодарского края. Почетное звание «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани» присваивается высококвалифицированным работникам организаций топливно-энергетического комплекса, научных, проектных и учебных заведений отрасли, а также лицам, внесшим значительный вклад в ее развитие. Ранее Алексей Руднев был награжден почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//новости партнеров

Музыка родом из Австралии прозвучит в Краснодаре

Музыка родом из Австралии прозвучит в Краснодаре 17:10

Завтра, в последний день лета, в парке «Краснодар» можно будет послушать великолепные фортепианные композиции в исполнении австралийского музыканта Джексона Малэйна. >>
Профессионалы нефтяной и газовой промышленности отмечены наградами

Профессионалы нефтяной и газовой промышленности отмечены наградами 15:45

В Краснодаре отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. >>
Инновационные разработки продемонстрировали педагоги Динского района

Инновационные разработки продемонстрировали педагоги Динского района 15:43

В Динском районе Краснодарского края прошло августовское совещание педагогической общественности. >>
В Староминской после капремонта открылся Дом культуры

В Староминской после капремонта открылся Дом культуры 15:41

В станице Староминской после капитального ремонта открылся Дом культуры «Чапаева», который отремонтирован в рамках национального проекта «Культурная среда». >>
Законодательные нюансы правового регулирования

Законодательные нюансы правового регулирования 07:27

Комитет ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан подвел итоги парламентского года. В его составе под руководством Андрея Горбаня работают Борис Юнанов (заместитель председателя комитета), Андрей Дорошенко (секретарь комитета) и Владимир Агафонов. >>
Чествование спортсменов состоялось на краевом уровне

Чествование спортсменов состоялось на краевом уровне 28.08 15:29

Председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов и его заместитель, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева приняли участие в торжественном приеме для представителей спортивной общественности в администрации Краснодарского края. >>

//новости партнеров

Как улучшить дорогу к школе

Как улучшить дорогу к школе 28.08 15:26

В преддверии нового учебного года активисты регионального отделения ОНФ участвуют в проведении Всероссийской акции «Дорога в школу» >>
Ложь ломает судьбы и дома

Ложь ломает судьбы и дома 27.08 23:57

Заключение эксперта, который сейчас находится под следствием, легло в основу решения анапского суда о сносе дома. >>
Президент говорит — чиновники не слышат

Президент говорит — чиновники не слышат 27.08 23:55

К уничтожению, можно сказать травле, малого бизнеса в селе Сукко Анапского района подключились правоохранители и Министерство просвещения РФ. >>
О финансовой грамотности доступно и интересно

О финансовой грамотности доступно и интересно 27.08 23:51

Двадцать девятого и тридцатого августа 2019 года в Краснодаре пройдет межрегиональная конференция «Современные тенденции повышения финансовой грамотности детей и молодежи. Международный и региональный опыт». >>
Объекты будут сданы в срок

Объекты будут сданы в срок 27.08 23:49

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова побывала в Динском районе, где открывается современная школа на 1100 мест и строится новый детский сад. >>
Вместе против контрафакта

Вместе против контрафакта 27.08 23:48

Под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошло краевое координационное совещание, на котором обсудили итоги в сфере регулирования рынка алкоголя за полгода. >>

//Новости ADWILE

Высокая оценка организации детского отдыха

Высокая оценка организации детского отдыха 27.08 23:46

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с детским омбудсменом страны Анной Кузнецовой. >>
Формируем комфортную городскую среду

Формируем комфортную городскую среду 27.08 23:44

В Краснодаре с рабочим визитом побывал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Он посетил как новые общественные пространства, так и объекты, находящиеся в активной стадии работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». >>
Верное направление развития

Верное направление развития 27.08 23:42

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом побывал в Кореновском районе, где оценил темпы и развитие промышленности, также посетил социальные объекты муниципалитета. Кроме того, глава региона встретился с активными местными жителями и ответил на наиболее волнующие их вопросы. >>
ДТП и его последствия: почему платит невиновный?

ДТП и его последствия: почему платит невиновный? 27.08 23:40

Пенсионер из Тимашевска выплатил больше двух миллионов рублей за то, что врезались в его стоящую машину. >>
Жители края могут принять участие в конгрессе волонтеров культуры и медиа

Жители края могут принять участие в конгрессе волонтеров культуры и медиа 27.08 18:23

К участию приглашаются педагоги, работники театров, музеев и библиотек, журналисты, литературоведы, граждане России и зарубежья, интересующиеся русской литературой. Мероприятие состоится в Ростовской области с 1 по 5 октября. >>
В «Гаскони» прошли состязания по конкуру

В «Гаскони» прошли состязания по конкуру 27.08 18:18

23- 25 августа конно-спортивный комплекс «Гасконь» в поселке Южный Динского района принимал ведущих спортсменов Краснодарского края, которые состязались за Кубок губернатора Краснодарского края по конкуру. >>

//Новости МирТесен

В центре внимания – реализация нацпроектов «Образование» и «Демография»

В центре внимания – реализация нацпроектов «Образование» и «Демография» 26.08 22:20

Депутаты комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи подвели итоги парламентского года. Комитет под руководством Виктора Чернявского работал в составе заместителя председателя комитета Александра Звягина, секретаря комитета Юлии Алешкевич и членов комитета – Александра Харамана и Сергея Ярышева. >>
Результаты работы системы "Инцидент менеджмент"

Результаты работы системы "Инцидент менеджмент" 26.08 15:22

За девять месяцев работы системы "Инцидент менеджмент" было рассмотрено более, чем 24 тысячи обращений, почти четыре тысячи из них — за последний месяц. Самые популярные темы обращений по статистике за девять месяцев — это благоустройство (6528), дороги (5811), ЖКХ (3931). >>
В Краснодарском крае пройдет антитеррористическое учение «Циклон-2019»

В Краснодарском крае пройдет антитеррористическое учение «Циклон-2019» 26.08 10:02

В период с 26 по 28 августа 2019 года Оперативным штабом в Краснодарском крае на территории муниципального образования Славянский район в несколько этапов будет проведено тактико-специальное антитеррористическое учение «Циклон-2019». >>

//Новости партнеров

Судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию Собери ребенка в школу

Судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию Собери ребенка в школу 26.08 09:54

В преддверии начала нового учебного года судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию «Собери ребенка в школу!». Это комплекс мероприятий, направленный на активизацию взыскания алиментов, акция проводится уже не первый раз и состоит из нескольких частей. >>
«Краснодар Водоканал» завершает​ 3-й этап реконструкции сетей на ул. Васнецова

«Краснодар Водоканал» завершает​ 3-й этап реконструкции сетей на ул. Васнецова 23.08 15:18

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»), в рамках реализации инвестиционной программы, завершает третий этап реконструкции участка самотечного канализационного коллектора по ул. Васнецова >>
В Молькино проходят военно-полевые сборы казаков

В Молькино проходят военно-полевые сборы казаков 23.08 14:48

Председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик по поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко принял участие в открытии военно-полевых сборов Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска. >>

//Новости СМИ2

Депутаты подвели итоги законотворческой работы в сфере строительства и ЖКХ

Депутаты подвели итоги законотворческой работы в сфере строительства и ЖКХ 23.08 14:45

Комитет ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ, возглавляемый Владимиром Лыбаневым, подвел итоги работы в минувшем парламентском году. >>
Как снять «розовые очки» и увеличить доход компании в 4 раза за 10 дней!

Как снять «розовые очки» и увеличить доход компании в 4 раза за 10 дней! 23.08 14:40

Давайте не будем отрицать тот факт, что половина владельцев уже по пути в офис своей компании испытывает усталость и апатию. Предвкушая, что как только они переступят порог офиса, на него набросятся сотрудники со своими жалобами и проблемами, бухгалтерия с непонятными графиками и ведомостями, недовольные клиенты, кредиторка и многое другое. >>
«Краснодар Водоканал внедрил новый сервис для удобства абонентов

«Краснодар Водоканал внедрил новый сервис для удобства абонентов 22.08 17:37

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») предлагает своим абонентам воспользоваться новым быстрым и простым сервисом автоматического приема показаний приборов учета. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
5

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры