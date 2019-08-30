Новая трасса из Краснодара к Крымскому мосту может появиться в России

Минтранс, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Это стало известно СМИ 30 августа.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания и источники, близкие к Росавтодору и "Автодору". Отмечается, что представитель Минтранса подтвердил изданию эту информацию.

Новая дорога от столицы Кубани до Темрюка длиной 128 км должна пройти южнее А-289 - от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290. Завершить ее планируется в 2022г.