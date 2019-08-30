//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

В Староминской после капремонта открылся Дом культуры

30 августа 2019, 15:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Староминской после капремонта открылся Дом культуры

В станице Староминской после капитального ремонта открылся Дом культуры «Чапаева», который отремонтирован в рамках национального проекта «Культурная среда».

В культурно-досуговом учреждении заменены окна и двери, произведены внутренние и наружные отделочные работы, проведен капитальный ремонт зрительного зала. В рамках программы «Развитие культуры» в зале установлены мягкие зрительские кресла на 250 посадочных мест, приобретены одежда сцены и звукоусиливающая аппаратура. На эти цели направлено 1,3 млн. рублей.

Отметили событие масштабно. Право перерезать красную ленту предоставили почетным гостям праздника депутату Государственной Думы Российской Федерации Наталье Боевой, депутату Законодательного Собрания Краснодарского края Александру Хараману, главе муниципального образования Староминский район Владимиру Горбу, главе Староминского сельского поселения Юрию Миськову. С открытием обновленного очага культуры староминчан поздравил депутат краевого парламента Александр Хараман:

- Очень приятно видеть, как возрождаются дома культуры. Это очаги культуры, к которому тянутся жители всех возрастов. Здесь кружки по рукоделию, танцевальные и вокальные кружки, библиотека. Здесь можно услышать песни, народные и современные. Желаю процветанию этому дому культуры, его артистам - творческих побед. Пусть зажгутся новые имена талантливых самодеятельных артистов! Затем всех гостей пригласили в обновленный зал Дома культуры. Праздник продолжился яркой концертной программой.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//новости партнеров

Музыка родом из Австралии прозвучит в Краснодаре

Музыка родом из Австралии прозвучит в Краснодаре 17:10

Завтра, в последний день лета, в парке «Краснодар» можно будет послушать великолепные фортепианные композиции в исполнении австралийского музыканта Джексона Малэйна. >>
Профессионалы нефтяной и газовой промышленности отмечены наградами

Профессионалы нефтяной и газовой промышленности отмечены наградами 15:45

В Краснодаре отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. >>
Инновационные разработки продемонстрировали педагоги Динского района

Инновационные разработки продемонстрировали педагоги Динского района 15:43

В Динском районе Краснодарского края прошло августовское совещание педагогической общественности. >>
В Староминской после капремонта открылся Дом культуры

В Староминской после капремонта открылся Дом культуры 15:41

В станице Староминской после капитального ремонта открылся Дом культуры «Чапаева», который отремонтирован в рамках национального проекта «Культурная среда». >>
Законодательные нюансы правового регулирования

Законодательные нюансы правового регулирования 07:27

Комитет ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан подвел итоги парламентского года. В его составе под руководством Андрея Горбаня работают Борис Юнанов (заместитель председателя комитета), Андрей Дорошенко (секретарь комитета) и Владимир Агафонов. >>
Чествование спортсменов состоялось на краевом уровне

Чествование спортсменов состоялось на краевом уровне 28.08 15:29

Председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов и его заместитель, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева приняли участие в торжественном приеме для представителей спортивной общественности в администрации Краснодарского края. >>

//новости партнеров

Как улучшить дорогу к школе

Как улучшить дорогу к школе 28.08 15:26

В преддверии нового учебного года активисты регионального отделения ОНФ участвуют в проведении Всероссийской акции «Дорога в школу» >>
Ложь ломает судьбы и дома

Ложь ломает судьбы и дома 27.08 23:57

Заключение эксперта, который сейчас находится под следствием, легло в основу решения анапского суда о сносе дома. >>
Президент говорит — чиновники не слышат

Президент говорит — чиновники не слышат 27.08 23:55

К уничтожению, можно сказать травле, малого бизнеса в селе Сукко Анапского района подключились правоохранители и Министерство просвещения РФ. >>
О финансовой грамотности доступно и интересно

О финансовой грамотности доступно и интересно 27.08 23:51

Двадцать девятого и тридцатого августа 2019 года в Краснодаре пройдет межрегиональная конференция «Современные тенденции повышения финансовой грамотности детей и молодежи. Международный и региональный опыт». >>
Объекты будут сданы в срок

Объекты будут сданы в срок 27.08 23:49

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова побывала в Динском районе, где открывается современная школа на 1100 мест и строится новый детский сад. >>
Вместе против контрафакта

Вместе против контрафакта 27.08 23:48

Под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошло краевое координационное совещание, на котором обсудили итоги в сфере регулирования рынка алкоголя за полгода. >>

//Новости ADWILE

Высокая оценка организации детского отдыха

Высокая оценка организации детского отдыха 27.08 23:46

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с детским омбудсменом страны Анной Кузнецовой. >>
Формируем комфортную городскую среду

Формируем комфортную городскую среду 27.08 23:44

В Краснодаре с рабочим визитом побывал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Он посетил как новые общественные пространства, так и объекты, находящиеся в активной стадии работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». >>
Верное направление развития

Верное направление развития 27.08 23:42

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом побывал в Кореновском районе, где оценил темпы и развитие промышленности, также посетил социальные объекты муниципалитета. Кроме того, глава региона встретился с активными местными жителями и ответил на наиболее волнующие их вопросы. >>
ДТП и его последствия: почему платит невиновный?

ДТП и его последствия: почему платит невиновный? 27.08 23:40

Пенсионер из Тимашевска выплатил больше двух миллионов рублей за то, что врезались в его стоящую машину. >>
Жители края могут принять участие в конгрессе волонтеров культуры и медиа

Жители края могут принять участие в конгрессе волонтеров культуры и медиа 27.08 18:23

К участию приглашаются педагоги, работники театров, музеев и библиотек, журналисты, литературоведы, граждане России и зарубежья, интересующиеся русской литературой. Мероприятие состоится в Ростовской области с 1 по 5 октября. >>
В «Гаскони» прошли состязания по конкуру

В «Гаскони» прошли состязания по конкуру 27.08 18:18

23- 25 августа конно-спортивный комплекс «Гасконь» в поселке Южный Динского района принимал ведущих спортсменов Краснодарского края, которые состязались за Кубок губернатора Краснодарского края по конкуру. >>

//Новости МирТесен

В центре внимания – реализация нацпроектов «Образование» и «Демография»

В центре внимания – реализация нацпроектов «Образование» и «Демография» 26.08 22:20

Депутаты комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи подвели итоги парламентского года. Комитет под руководством Виктора Чернявского работал в составе заместителя председателя комитета Александра Звягина, секретаря комитета Юлии Алешкевич и членов комитета – Александра Харамана и Сергея Ярышева. >>
Результаты работы системы "Инцидент менеджмент"

Результаты работы системы "Инцидент менеджмент" 26.08 15:22

За девять месяцев работы системы "Инцидент менеджмент" было рассмотрено более, чем 24 тысячи обращений, почти четыре тысячи из них — за последний месяц. Самые популярные темы обращений по статистике за девять месяцев — это благоустройство (6528), дороги (5811), ЖКХ (3931). >>
В Краснодарском крае пройдет антитеррористическое учение «Циклон-2019»

В Краснодарском крае пройдет антитеррористическое учение «Циклон-2019» 26.08 10:02

В период с 26 по 28 августа 2019 года Оперативным штабом в Краснодарском крае на территории муниципального образования Славянский район в несколько этапов будет проведено тактико-специальное антитеррористическое учение «Циклон-2019». >>

//Новости партнеров

Судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию Собери ребенка в школу

Судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию Собери ребенка в школу 26.08 09:54

В преддверии начала нового учебного года судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию «Собери ребенка в школу!». Это комплекс мероприятий, направленный на активизацию взыскания алиментов, акция проводится уже не первый раз и состоит из нескольких частей. >>
«Краснодар Водоканал» завершает​ 3-й этап реконструкции сетей на ул. Васнецова

«Краснодар Водоканал» завершает​ 3-й этап реконструкции сетей на ул. Васнецова 23.08 15:18

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»), в рамках реализации инвестиционной программы, завершает третий этап реконструкции участка самотечного канализационного коллектора по ул. Васнецова >>
В Молькино проходят военно-полевые сборы казаков

В Молькино проходят военно-полевые сборы казаков 23.08 14:48

Председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик по поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко принял участие в открытии военно-полевых сборов Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска. >>

//Новости СМИ2

Депутаты подвели итоги законотворческой работы в сфере строительства и ЖКХ

Депутаты подвели итоги законотворческой работы в сфере строительства и ЖКХ 23.08 14:45

Комитет ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ, возглавляемый Владимиром Лыбаневым, подвел итоги работы в минувшем парламентском году. >>
Как снять «розовые очки» и увеличить доход компании в 4 раза за 10 дней!

Как снять «розовые очки» и увеличить доход компании в 4 раза за 10 дней! 23.08 14:40

Давайте не будем отрицать тот факт, что половина владельцев уже по пути в офис своей компании испытывает усталость и апатию. Предвкушая, что как только они переступят порог офиса, на него набросятся сотрудники со своими жалобами и проблемами, бухгалтерия с непонятными графиками и ведомостями, недовольные клиенты, кредиторка и многое другое. >>
«Краснодар Водоканал внедрил новый сервис для удобства абонентов

«Краснодар Водоканал внедрил новый сервис для удобства абонентов 22.08 17:37

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») предлагает своим абонентам воспользоваться новым быстрым и простым сервисом автоматического приема показаний приборов учета. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
5

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры