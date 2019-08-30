В Староминской после капремонта открылся Дом культуры

В станице Староминской после капитального ремонта открылся Дом культуры «Чапаева», который отремонтирован в рамках национального проекта «Культурная среда».

В культурно-досуговом учреждении заменены окна и двери, произведены внутренние и наружные отделочные работы, проведен капитальный ремонт зрительного зала. В рамках программы «Развитие культуры» в зале установлены мягкие зрительские кресла на 250 посадочных мест, приобретены одежда сцены и звукоусиливающая аппаратура. На эти цели направлено 1,3 млн. рублей.

Отметили событие масштабно. Право перерезать красную ленту предоставили почетным гостям праздника депутату Государственной Думы Российской Федерации Наталье Боевой, депутату Законодательного Собрания Краснодарского края Александру Хараману, главе муниципального образования Староминский район Владимиру Горбу, главе Староминского сельского поселения Юрию Миськову. С открытием обновленного очага культуры староминчан поздравил депутат краевого парламента Александр Хараман:

- Очень приятно видеть, как возрождаются дома культуры. Это очаги культуры, к которому тянутся жители всех возрастов. Здесь кружки по рукоделию, танцевальные и вокальные кружки, библиотека. Здесь можно услышать песни, народные и современные. Желаю процветанию этому дому культуры, его артистам - творческих побед. Пусть зажгутся новые имена талантливых самодеятельных артистов! Затем всех гостей пригласили в обновленный зал Дома культуры. Праздник продолжился яркой концертной программой.