Горячий ТОП региональных новостей: Торговца пряниками с «сюрпризом» отправили под суд в Новосибирске

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: кража утюга в Твери, пряники с «сюрпризом» в Новосибирске и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Жителю Твери грозит до двух лет тюрьмы за кражу утюга. Сотрудники магазина сообщили в полицию о том, что неизвестный похитил из торгового зала утюг, стоимостью 4 тысячи рублей. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале, сообщает Афанасий-бизнес.

Костромичей травили дынями с нитратами. Специалисты закупили 6 образцов. Ни один из них не соответствует нормам. Уровень нитратов в них превышен в десятки раз. Самой маленькой неприятностью может стать расстройство желудка. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки. Землетрясение произошло в точке с координатами 54°01 северной широты, 161°77 восточной долготы, на глубине 40 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Эпицентр землетрясения находился в 225 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Торговца пряниками с «сюрпризом» отправили под суд в Новосибирске. Новосибирским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя села Полысаево Кемеровской области. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Об этом пишет НДН.инфо.

В Кирове за день в автобусах травмировались двое маленьких детей. Первое ДТП произошло в 7 часов 40 минут на улице Московской, напротив дома №135. По предварительным данным, несовершеннолетний пассажир упал в салоне автобуса ПАЗ-4234. В результате происшествия малыш получил травмы (не госпитализирован), отмечает Новый Вариант.

За сутки в Калининградской области сгорели автомобиль и трактор. Первой на Московском проспекте в городе Калининграде вспыхнула иномарка, модель которой, видимо, установить не удалось. Сообщается, что у автомобиля обгорела панель приборов, и лопнуло лобовое стекло, как уточняет НИА Калининград.

ДТП с участием маршрутки произошло в Кочубеевском районе. В микроавтобусе, по предварительным данным, находились, кроме водителя, 14 пассажиров, из них пять детей. Всем им оказана амбулаторная медицинская помощь, водитель и один пассажир маршрутки с полученными травмами госпитализированы в больницу, сообщает Ставропольский репортер.