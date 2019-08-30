Кировчанка станет участницей нового сезона шоу «Голос»
30 августа 2019, 14:54 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
После выступления на фестивале «Таврида — Арт» 13 человек получили приглашения на «слепые прослушания» в музыкальное телешоу «Голос» .
Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, среди счастливчиков - кировчанка Анна Волкова.
Девушка отметила, что в кастинге принимали участие 200 человек.
" Уже вечером со сцены объявили результаты и назвали мою фамилию! Я очень благодарна такой возможности!» – сказала Анна.
Добавим, что всего в фестивале участвовали боле 45 тысяч молодых творцов со всей страны. В делегацию Кировской области вошли 30 человек. Все ребята показали себя с лучшей стороны. Так, кировчанка Сабина Каграманова выиграла грант в размере 600 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Научиться жить».