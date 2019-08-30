Укусы обезьян и гастрит: какие травмы получают россияне на отдыхе?

Российские страховщики рассказали, с какими травмами россияне чаще всего сталкиваются во время заграничного отдыха. В числе лидеров оказались укусы обезьян.

В Турции ещё одна россиянка впала в кому во время купания в бассейне

Сообщается, что во время отдыха в странах Азии россияне чаще всего страдают от простуд и отравлений, а также укусов обезьян, насекомых и собак, передаёт РИА Новости.

«Обращения туристов в странах Европы чаще всего связаны с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, в частности, гастрита, а также в связи с бронхитом, ларингитом, тонзиллитом, гриппом», - рассказали представители страховой компании.

Отмечается, что самыми травмоопасными странами стали Таиланд, Испания, Италия, Германия и Болгария.