Паводок спровоцировал нашествие крыс в Хабаровском крае

Частный сектор краевой столицы вынуждены срочно дезинфицировать. Специалисты региональной санитарной службы готовы к массовой борьбе с крысами, пришедшими на улицы из-за паводка.

В городской администрации сообщили, что грызунов вытесняет большая вода с подтопляемых территорий. Теперь они бегут в жилые дома в поисках нового приюта и пищи. Власти опасаются угрозы заражения граждан инфекционными заболеваниями. По мнению специалистов, основная опасность заключается в возможности распространения бешенства, крысиного сыпного тифа, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других заболеваний.

В городе объявлено о дератизации – тотально уничтожение опасных животных. Все городские учреждения уже обработаны препаратами от крыс и мышей. Сообщается, что ученикам не грозит опасность. Для истребления грызунов край выделил более 1,3 миллионов рублей.