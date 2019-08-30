Синоптики объяснили аномальные осадки циклоном из Китая

Глава Примгидромета Борис Кубай заявил, что паводки и аномальные дожди на территории Сибири и Приморского края вызваны слишком жаркой погодой в Китае. Теплый тропический воздух стал причиной превышения нормы осадков.

По словам эксперта, весной и летом этого года на территорию Китая проникал переувлажненный теплый воздух из тропиков. После он распространился и на территорию России, где стал причиной наводнений на Амуре, Байкале и в Приморье. В результате в некоторых российских регионах месячная норма осадков оказалась значительно превышена, передаёт РИА Новости. При этом Кубай заверяет, что об экологической катастрофе говорить пока рано.