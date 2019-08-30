Государство окончательно угробило российскую медицину

В конце августа президент В. Путин на правительственном совещании в пух и прах разнёс итоги госпрограммы так называемого развития медицины. В медицинских кругах её чаще называют программой уничтожения. Разбор полётов с участием руководителей президентской администрации и всего медицинского блока в составе правительства вылился в ёмкую и ясную фразу: «полный провал». По сути, за последние 9 лет государство окончательно угробило без того давно дышавшую на ладан систему.



Загадочным образом чем больше ресурсов федеральные власти бросают на медицину, тем хуже становится нормальным, рядовым врачам. Заодно – их пациентам. «Напомню цифры, ресурсы, которые мы предусмотрели для нацпроекта «Здравоохранение». Это 1,367 триллиона рублей», – первым делом напомнил на совещании президент. После чего тут же перечислил самые известные болевые точки.



Мало в какой другой отрасли планы и обещания так явно разошлись с реальностью. Возьмём один из самых ярких посылов: обещание довести зарплаты медиков до двукратной, считая от средних по регионам. Во что это вылилось? Денег на повышение у большинства регионов не нашлось, поэтому пошли на подлог, начали массово переводить докторов на полставки. В результате реально зарплаты остались те же, работы столько же или больше, зато в чиновничьих отчётах цифры выросли вдвое. На главном медицинском фронте, том самом первичном звене, врачей остаётся всё меньше. Даже по официальным данным Минздрава, остро не хватает 25 тыс. врачей и 130 тыс. среднего медицинского персонала.



На девятый год бесконечной оптимизации медицины мы получили удивительные цифры: 7917 зданий больниц и поликлиник в РФ находятся в аварийном состоянии, большинство требует сноса. В 499 населённых пунктах страны вообще нет никаких врачей. 40% медицинской техники, то есть 20 тыс. единиц, в нашей стране изношено. Социалка для докторов – давно забытое прошлое. Идти работать медсёстрами, фельдшерами и акушерами молодёжь не хочет ни в какой форме. Удивительным образом не сработала даже широко разрекламированная Минздравом программа «Земский доктор».



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