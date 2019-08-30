Спрогнозирован «симметричный ответ» Москвы на действия вышедшей из ДРСМД Америки

Отечественный политический эксперт Сергей Марков спрогнозировал, каким будет обещанный Москвой «симметричный ответ» России на действия вышедших из Договора о РСМД Соединенных Штатов. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями прессы.

По словам Маркова, давшего интервью интернет-изданию ФАН, ответом РФ станет наращивание собственных ракетных систем средней и меньшей дальности. Политолог допустил, что данные системы могут быть размещены недалеко от границ США, в таких странах, как Венесуэла и Куба.

Ранее в пятницу сообщалось, что американские экологи смоделировали катастрофические последствия тотальной войны между Москвой и Вашингтоном.