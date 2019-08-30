Росстат истратил 65 млн рублей, а Счетная палата не поняла на что

Федеральная служба государственной статистики оплатила контракт на 64 миллиона 567 тысяч рублей на разработку и запуск приложений для App Store и Google Play, однако аудиторы Счетной палаты не смогли их найти.



Как пишет Караулов. Life, при получении заемных средств от Международного банка реконструкции и развития Росстат объяснял, что деньги нужны для обновления сайта http://gks.ru и внедрения единой системы управления контентом, а также для создания мобильного приложения для платформ iOS и Android.



Аудиторы Счетной палаты выявили, «что дизайн сайта обновлен не был, указанная система внедрена не была, мобильное приложение также отсутствует», - сообщили в контрольном ведомстве.



