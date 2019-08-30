Юбилейный 500-й автомобиль получил житель Елани

Управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких вручил ключи от новых автомобилей «LADA GRANTA» семи жителям Волгоградского региона, получившим травмы в результате несчастного случая на производстве. В мероприятии принял участие Дмитрий Локтионов, председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области.

Каждый автомобиль специально адаптирован под индивидуальные особенности и физические возможности новых владельцев, оборудован автоматической (или механической) коробкой передач и ручным управлением. Кроме того, владелец машины имеет право получить компенсацию на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы за счет средств отделения ФСС.

«Обеспечение граждан, пострадавших на производстве, автотранспортом за счет средств Фонда соцстрахования осуществляется на основании решения бюро медико-социальной экспертизы о получении транспортного средства и отсутствия противопоказаний к его вождению, - прокомментировал Павел Гладких, управляющий отделением Фонда. - Такая поддержка от Фонда – это не только решение бытовых вопросов, но и возможность вести активный образ жизни, стать востребованным в трудовой деятельности».

«Я живу в области, в Елани, и, несмотря на травму, работаю, и домашнее хозяйство есть, - рассказал обладатель юбилейного 500-го автомобиля Василий В., – В таких условиях автомобиль, конечно, большая помощь в жизни, меньше времени и усилий на передвижения, больше успеваешь сделать и меньше устаешь».

Поздравляя владельцев новых авто, Дмитрий Локтионов, председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, отметил, что в области предпринимаются различные меры для предотвращения травматизма на производстве, в результате чего количество несчастных случаев ежегодно снижается.