В России могут продлить летние каникулы ещё на месяц

В Госдуме депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил продлить в стране летние каникулы школьников и студентов до октября. Таким образом Власов предлагает решить проблему с туризмом в стране и дать возможность студентам получить рабочий опыт.

Депутат отметил, что работодатели зачастую ждут от выпускников колледжей и вузов наличия рабочего опыта. Удлиненные летние каникулы позволят студентам устраиваться летом на подработки. Также российские семьи смогут в сентябре путешествовать вместе с детьми, что послужит развитию туризма в стране, передаёт «Свободная пресса».

«Прекрасно осознавая сложность осуществления данной меры, со своей стороны предлагаю реализовать эту идею в Дальневосточном регионе РФ в качестве пилотного проекта, а именно в Хабаровском и Приморском крае», - заявил Власов.