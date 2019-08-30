В Роструде напомнили о неделе новогодних праздников

В Роструде напомнили, что в этом году последний день декабря будет рабочим, а уже с первого января начнутся длинные новогодние праздники, которые продлятся больше недели.

Отмечается, что 31 декабря выпало на вторник, а потому было принято сделать этот день рабочим, передаёт RT. После этого в стране начнутся новогодние выходные, которые продлятся 8 дней.

«В этом году 31 декабря выпадает на вторник это будет рабочий день... Затем начинается продолжительный период отдыха на новогодние праздники: отдыхать россияне будут с 1 по 8 января», - рассказали в пресс-службе Роструда.