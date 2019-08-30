//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Законодательные нюансы правового регулирования

30 августа 2019, 07:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Законодательные нюансы правового регулирования

Комитет ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан подвел итоги парламентского года. В его составе под руководством Андрея Горбаня работают Борис Юнанов (заместитель председателя комитета), Андрей Дорошенко (секретарь комитета) и Владимир Агафонов.

Депутаты комитета за этот период подготовили 74 документа: 55 законов и 19 постановлений. Они касались правового регулирования проведения выборов в крае, обеспечения условий реализации и защиты прав человека, правопорядка и безопасности граждан, совершенствования законодательства об административных правонарушениях, организации государственной гражданской службы, назначения мировых судей и уточнения границ судебных участков. Одна из важных задач комитета – формирование в крае корпуса мировых судей. Назначение Законодательным Собранием Краснодарского края мировых судей региона происходит после рассмотрения кандидатур на заседании комитета. Так, в отчетный период был назначен 41 мировой судья. Кроме этого, комитетом велась работа по совершенствованию законодательства в сфере мировой юстиции. Также стоит отдельно отметить работу по пересмотру пределов нотариальных округов. Благодаря изменениям в соответствующий краевой закон в регионе увеличилось количество должностей нотариусов: в Краснодаре, Абинском, Белоглинском, Крыловском, Приморско-Ахтарском и Щербиновском районах. Социально значимыми стали принятые на апрельской сессии изменения в закон «О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края». В соответствии с ними был уточнен порядок оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, определены условия оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях региона. - Для определенных категорий людей доступ к правовым знаниям должен быть облегчен. Жители отдаленных поселений, те, кто пострадал от стихии, инвалиды и пенсионеры, люди, желающие принять на усыновление в семью ребенка, оставшегося без попечения, – все они должны иметь возможность получить квалифицированную правовую консультацию и поддержку, – считает спикер ЗСК Юрий Бурлачко. На декабрьской сессии кубанского парламента был принят закон, предусматривающий введение для населенных пунктов Кубани сразу трех почетных званий – «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Звания присваиваются населенным пунктам, на территории которых либо в непосредственной близости от которых шли бои с противником. Звание «Рубеж воинской доблести» может быть присвоено сразу нескольким населенным пунктам или исторически сложившейся местности, где защитники Отечества проявили ратную доблесть.

На сегодняшний день звания «Город воинской доблести» удостоены города Крымск и Темрюк, а день их присвоения – 22 апреля 2019 года – стал памятным днем в Календаре праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий региона. Такое решение было принято на июльской сессии путем внесения изменений в соответствующий краевой закон. Комитетом было рассмотрено 118 обращений граждан, заявителям даны соответствующие разъяснения, оказана правовая помощь и содействие в решении вопросов.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//новости партнеров

Законодательные нюансы правового регулирования

Законодательные нюансы правового регулирования 07:27

Комитет ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан подвел итоги парламентского года. В его составе под руководством Андрея Горбаня работают Борис Юнанов (заместитель председателя комитета), Андрей Дорошенко (секретарь комитета) и Владимир Агафонов. >>
Чествование спортсменов состоялось на краевом уровне

Чествование спортсменов состоялось на краевом уровне 28.08 15:29

Председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов и его заместитель, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева приняли участие в торжественном приеме для представителей спортивной общественности в администрации Краснодарского края. >>
Как улучшить дорогу к школе

Как улучшить дорогу к школе 28.08 15:26

В преддверии нового учебного года активисты регионального отделения ОНФ участвуют в проведении Всероссийской акции «Дорога в школу» >>
Ложь ломает судьбы и дома

Ложь ломает судьбы и дома 27.08 23:57

Заключение эксперта, который сейчас находится под следствием, легло в основу решения анапского суда о сносе дома. >>
Президент говорит — чиновники не слышат

Президент говорит — чиновники не слышат 27.08 23:55

К уничтожению, можно сказать травле, малого бизнеса в селе Сукко Анапского района подключились правоохранители и Министерство просвещения РФ. >>
О финансовой грамотности доступно и интересно

О финансовой грамотности доступно и интересно 27.08 23:51

Двадцать девятого и тридцатого августа 2019 года в Краснодаре пройдет межрегиональная конференция «Современные тенденции повышения финансовой грамотности детей и молодежи. Международный и региональный опыт». >>

//новости партнеров

Объекты будут сданы в срок

Объекты будут сданы в срок 27.08 23:49

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова побывала в Динском районе, где открывается современная школа на 1100 мест и строится новый детский сад. >>
Вместе против контрафакта

Вместе против контрафакта 27.08 23:48

Под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошло краевое координационное совещание, на котором обсудили итоги в сфере регулирования рынка алкоголя за полгода. >>
Высокая оценка организации детского отдыха

Высокая оценка организации детского отдыха 27.08 23:46

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с детским омбудсменом страны Анной Кузнецовой. >>
Формируем комфортную городскую среду

Формируем комфортную городскую среду 27.08 23:44

В Краснодаре с рабочим визитом побывал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. Он посетил как новые общественные пространства, так и объекты, находящиеся в активной стадии работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». >>
Верное направление развития

Верное направление развития 27.08 23:42

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом побывал в Кореновском районе, где оценил темпы и развитие промышленности, также посетил социальные объекты муниципалитета. Кроме того, глава региона встретился с активными местными жителями и ответил на наиболее волнующие их вопросы. >>
ДТП и его последствия: почему платит невиновный?

ДТП и его последствия: почему платит невиновный? 27.08 23:40

Пенсионер из Тимашевска выплатил больше двух миллионов рублей за то, что врезались в его стоящую машину. >>

//Новости ADWILE

Жители края могут принять участие в конгрессе волонтеров культуры и медиа

Жители края могут принять участие в конгрессе волонтеров культуры и медиа 27.08 18:23

К участию приглашаются педагоги, работники театров, музеев и библиотек, журналисты, литературоведы, граждане России и зарубежья, интересующиеся русской литературой. Мероприятие состоится в Ростовской области с 1 по 5 октября. >>
В «Гаскони» прошли состязания по конкуру

В «Гаскони» прошли состязания по конкуру 27.08 18:18

23- 25 августа конно-спортивный комплекс «Гасконь» в поселке Южный Динского района принимал ведущих спортсменов Краснодарского края, которые состязались за Кубок губернатора Краснодарского края по конкуру. >>
В центре внимания – реализация нацпроектов «Образование» и «Демография»

В центре внимания – реализация нацпроектов «Образование» и «Демография» 26.08 22:20

Депутаты комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи подвели итоги парламентского года. Комитет под руководством Виктора Чернявского работал в составе заместителя председателя комитета Александра Звягина, секретаря комитета Юлии Алешкевич и членов комитета – Александра Харамана и Сергея Ярышева. >>
Результаты работы системы "Инцидент менеджмент"

Результаты работы системы "Инцидент менеджмент" 26.08 15:22

За девять месяцев работы системы "Инцидент менеджмент" было рассмотрено более, чем 24 тысячи обращений, почти четыре тысячи из них — за последний месяц. Самые популярные темы обращений по статистике за девять месяцев — это благоустройство (6528), дороги (5811), ЖКХ (3931). >>
В Краснодарском крае пройдет антитеррористическое учение «Циклон-2019»

В Краснодарском крае пройдет антитеррористическое учение «Циклон-2019» 26.08 10:02

В период с 26 по 28 августа 2019 года Оперативным штабом в Краснодарском крае на территории муниципального образования Славянский район в несколько этапов будет проведено тактико-специальное антитеррористическое учение «Циклон-2019». >>
Судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию Собери ребенка в школу

Судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию Собери ребенка в школу 26.08 09:54

В преддверии начала нового учебного года судебные приставы проводят Всероссийскую ежегодную акцию «Собери ребенка в школу!». Это комплекс мероприятий, направленный на активизацию взыскания алиментов, акция проводится уже не первый раз и состоит из нескольких частей. >>

//Новости МирТесен

«Краснодар Водоканал» завершает​ 3-й этап реконструкции сетей на ул. Васнецова

«Краснодар Водоканал» завершает​ 3-й этап реконструкции сетей на ул. Васнецова 23.08 15:18

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»), в рамках реализации инвестиционной программы, завершает третий этап реконструкции участка самотечного канализационного коллектора по ул. Васнецова >>
В Молькино проходят военно-полевые сборы казаков

В Молькино проходят военно-полевые сборы казаков 23.08 14:48

Председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик по поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко принял участие в открытии военно-полевых сборов Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска. >>
Депутаты подвели итоги законотворческой работы в сфере строительства и ЖКХ

Депутаты подвели итоги законотворческой работы в сфере строительства и ЖКХ 23.08 14:45

Комитет ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ, возглавляемый Владимиром Лыбаневым, подвел итоги работы в минувшем парламентском году. >>

//Новости партнеров

Как снять «розовые очки» и увеличить доход компании в 4 раза за 10 дней!

Как снять «розовые очки» и увеличить доход компании в 4 раза за 10 дней! 23.08 14:40

Давайте не будем отрицать тот факт, что половина владельцев уже по пути в офис своей компании испытывает усталость и апатию. Предвкушая, что как только они переступят порог офиса, на него набросятся сотрудники со своими жалобами и проблемами, бухгалтерия с непонятными графиками и ведомостями, недовольные клиенты, кредиторка и многое другое. >>
«Краснодар Водоканал внедрил новый сервис для удобства абонентов

«Краснодар Водоканал внедрил новый сервис для удобства абонентов 22.08 17:37

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») предлагает своим абонентам воспользоваться новым быстрым и простым сервисом автоматического приема показаний приборов учета. >>
Очередной рейд – 17 арестованных автомобилей и 400 тысяч оплаченных на месте

Очередной рейд – 17 арестованных автомобилей и 400 тысяч оплаченных на месте 22.08 15:03

Очередное межведомственное рейдовое мероприятие с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» проведено судебными приставами. На этот раз местом действия стал Абинский район Краснодарского края. >>

//Новости СМИ2

Спикер краевого парламента поздравил кубанцев с Днем флага России

Спикер краевого парламента поздравил кубанцев с Днем флага России 22.08 14:58

22 августа страна отмечает День Государственного флага Российской Федерации. Праздник был установлен Указом Президента РФ четверть века назад, история же российского триколора насчитывает 350 лет. >>
На Кубани прошел совет атаманов

На Кубани прошел совет атаманов 22.08 14:56

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко участие в мероприятии принял председатель комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества кубанского парламента Евгений Шендрик. >>
Чуть не лишился грузовика из-за задолженности в 19 тысяч рублей

Чуть не лишился грузовика из-за задолженности в 19 тысяч рублей 21.08 12:45

Судебные приставы Гулькевичского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю взыскали с местного жителя налоговую задолженность. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет
5

Прогноз о вхождении ДНР и ЛНР в состав России до апреля 2020-го появился в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры