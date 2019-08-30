Законодательные нюансы правового регулирования

Комитет ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан подвел итоги парламентского года. В его составе под руководством Андрея Горбаня работают Борис Юнанов (заместитель председателя комитета), Андрей Дорошенко (секретарь комитета) и Владимир Агафонов.

Депутаты комитета за этот период подготовили 74 документа: 55 законов и 19 постановлений. Они касались правового регулирования проведения выборов в крае, обеспечения условий реализации и защиты прав человека, правопорядка и безопасности граждан, совершенствования законодательства об административных правонарушениях, организации государственной гражданской службы, назначения мировых судей и уточнения границ судебных участков. Одна из важных задач комитета – формирование в крае корпуса мировых судей. Назначение Законодательным Собранием Краснодарского края мировых судей региона происходит после рассмотрения кандидатур на заседании комитета. Так, в отчетный период был назначен 41 мировой судья. Кроме этого, комитетом велась работа по совершенствованию законодательства в сфере мировой юстиции. Также стоит отдельно отметить работу по пересмотру пределов нотариальных округов. Благодаря изменениям в соответствующий краевой закон в регионе увеличилось количество должностей нотариусов: в Краснодаре, Абинском, Белоглинском, Крыловском, Приморско-Ахтарском и Щербиновском районах. Социально значимыми стали принятые на апрельской сессии изменения в закон «О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края». В соответствии с ними был уточнен порядок оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, определены условия оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях региона. - Для определенных категорий людей доступ к правовым знаниям должен быть облегчен. Жители отдаленных поселений, те, кто пострадал от стихии, инвалиды и пенсионеры, люди, желающие принять на усыновление в семью ребенка, оставшегося без попечения, – все они должны иметь возможность получить квалифицированную правовую консультацию и поддержку, – считает спикер ЗСК Юрий Бурлачко. На декабрьской сессии кубанского парламента был принят закон, предусматривающий введение для населенных пунктов Кубани сразу трех почетных званий – «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Звания присваиваются населенным пунктам, на территории которых либо в непосредственной близости от которых шли бои с противником. Звание «Рубеж воинской доблести» может быть присвоено сразу нескольким населенным пунктам или исторически сложившейся местности, где защитники Отечества проявили ратную доблесть.

На сегодняшний день звания «Город воинской доблести» удостоены города Крымск и Темрюк, а день их присвоения – 22 апреля 2019 года – стал памятным днем в Календаре праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий региона. Такое решение было принято на июльской сессии путем внесения изменений в соответствующий краевой закон. Комитетом было рассмотрено 118 обращений граждан, заявителям даны соответствующие разъяснения, оказана правовая помощь и содействие в решении вопросов.