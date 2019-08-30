Поклонская рассказала о радикальных переменах в жизни

Наталья Поклонская рассказала, что в её личной жизни случились радикальные перемены, «о которых никто не догадывается». Депутат Госдумы подчеркнула, что какое-то время это будет оставаться тайной.

«Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается… Это будет тайной до момента предъявления декларации. После чего комментировать что-либо тоже не намерена», - заявила Поклонская.

При этом депутат подчеркнула, что по личным убеждениям не намерена предавать огласке свою личную жизнь. Также Поклонская считает, что вокруг вопроса о существовании у неё духовного наставника существует слишком много слухов, передаёт РИА Новости.