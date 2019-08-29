На Южном Урале расширили перечень льготников для перехода на цифровое ТВ

Южноуральские парламентарии приняли закон, согласно которому расширен перечень льготников, имеющих право на получение компенсаций для перехода на цифровое ТВ.

Законопроект был подготовлен по инициативе главы Челябинской области Алексея Текслера. Он отметил, что на выплату компенсаций в областном бюджете предусмотрено около 300 миллионов рублей. Теперь в категорию льготников включены инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий. Кроме того получить компенсацию смогут семьи, чей доход на одного человека не превышает полутора величин прожиточного минимума. Единовременная выплата на получение пособий составляет 1 тысячу рублей. Если льготники проживают в населенных пунктах, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала и где после отключения аналогового телевещания единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое телевидение, то компенсация расходов на приобритение оборудования может составить 6500 рублей.

На настоящий момент выплаты получили уже 1107 семей. Для их получения необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Также на Южном Урале работает «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое вещание по номеру 8-800-220-20-02. Помощь в подключении могут оказать волонтеры, которых в Челябинской области насчитывается около 20 000.