Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Московское управление Роспотребнадзора выявило санитарные нарушения у 98 процентов предприятий, продающих шаурму. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на официальном сайте ведомства.

С мая по август из-за жалоб покупателей на отравления ведомство усилило контроль за предприятиями, торгующими шаурмой. Роспотребнадзор провел лабораторные исследования сырья и готовой продукции 66 объектов.

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований были выявлены в 65 из них. Почти половина всех проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечали обязательным требованиям по микробиологическим показателям.

В смывах с рук персонала, инвентаря, а также оборудования, используемого при производстве продукции, реализуемой затем в уличной торговой сети, обнаружены бактерии кишечной палочки, подытожили в Роспотребнадзоре.