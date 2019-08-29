Москва признана одним из самых безопасных городов мира

Российская столица попала в рейтинг из 60 самых безопасных городов мира в 2019 году. Список составляли, исходя из показателей по обеспечению личной и цифровой безопасности, здравоохранения и инфраструктуры.

Самым слабым из четырёх возможных критериев в Москве признали цифровую безопасность – тут столица получила всего 54 место. При этом самой успешной для Москвы стала безопасность в области здравоохранения. В итоге столица России оказалась на 37 месте в общем списке.

Лидерами в этом году стали Токио, Сингапур и Осака, передаёт РенТВ. В десятке лидеров оказались Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн.