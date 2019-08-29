Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Пользователи сети Интернет, работающие в медицинской сфере, поведали о самых распространенных и странных заблуждениях своих пациентов. Совокупность историй набрала более 20 тысяч лайков.

Одна женщина вспомнила, как пациент пытался лечить сифилис пробиотиками, перепутав их с антибиотиками. Еще кто-то рассказал, как женщина позволила себе интим через шесть часов после родов, а затем мучилась последствиями.

Также, как оказалось, многие люди не снимают упаковку с ректальных свечей перед их использованием. И немалый процент пациентов до сих пор не знает о том, насколько важно мыть руки перед едой, да и в целом в повседневной жизни.

Кроме того, многие врачи возмутились, что их пациенты весьма часто не соблюдают элементарных правил перед грядущими операциями. Так, зачастую пациенты едят за несколько часов до данной процедуры или употребляют алкоголь.