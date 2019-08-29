Варяжская напасть

Согласно летописной Повести временных лет XII века русская государственность началась с «Призвания варягов» в 862 году на княжение в Новгороде. Варяг Рюрик пришёл в Новгород со всем своим родом, называемым «Русь», от которого пошла династия Рюриковичей. Со временем слово «варяг» в народе приобрело некое нарицательное значение – пришлый, чужой, незваный.

Вот и теперь реформировать Россию пригласили новых варягов – консультантов из США. Реализуются вековые планы разрушения государственности России сначала под управлением консультантов, потом уже руками прошедших у них мастер-класс наших доморощенных специалистов под контролем и управлением по современным удалённым технологиям из Центра мирового капитала.

Результаты этой деятельности очевидны. Но как так получается, что богатейшая страна, у которой всё есть, не может выйти из застоя на рост ВВП? У нашего талантливого народа ответ на этот вопрос сложился: «Когда в Катаре нашли нефть, один бедуин за 35 лет сделал население страны одним из самых богатых. У нас нашли нефть, золото, платину, алмазы и всю таблицу Менделеева, осталось найти такого бедуина». Получилось так, что позвали не тех варягов.

Российская экономика уже не одно десятилетие находится в стабильном застое. Какие же технологии управления, приёмы, используют варяги для достижения таких стабильно застойных результатов в России.

Главное – это максимальное ограничение денежной массы в хозяйстве страны. Это известный приём, издавна применяемый владельцами денег. Двадцатый американский президент Джеймс Гарфилд ещё в 1881 году заявлял: «Тот, кто контролирует объём денег в любой стране, является абсолютным хозяином всей промышленности и торговли. И вы начинаете понимать, что вся система очень легко контролируется несколькими людьми наверху, вам станет понятно, как возникают периоды инфляции и депрессии». Вскоре после этого заявления он был убит. Такая участь постигала и других прозревших президентов. Мировой капитал обеспечивает жёсткий контроль за денежными потоками во всех странах.

В нашей стране принята давно отвергнутая специалистами в мировой практике монетаристская модель борьбы с инфляцией, при которой снижение инфляции достигается за счёт ограничения денежной массы даже ниже допустимого уровня, при котором начинается коллапс экономики. Деньги перестают выполнять свою основную функцию – быть кровеносной системой производства, а работают на себя, на банковскую прибыль, используются только для покупки иностранной валюты.

Без денег производство останавливается и в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), и в стратегических отраслях. Высокий кредитный процент, превышающий уровень инфляции, даже рентабельное хозяйство превращает в убыточное.

Предприятия платят банкам сотни миллиардов только по кредитным процентам вместо того, чтобы использовать эти деньги по назначению, на развитие.

Банковская система превратилась в монстра, пожирающего всё вокруг, паразитирующего на обществе, доводит предприятия до искусственного банкротства и рейдерского передела собственности.

На самом деле кредитный процент – это ничем не обеспеченные деньги, финансовый пузырь, главный источник инфляции. В коранических странах процентное кредитование запрещено, в развитых странах кредитный процент

околонулевой, или даже отрицательный.

Также изымаются деньги из производства по так называемому бюджетному правилу, по которому лишь часть доходов (30%) используется государством, а остальные 70% инвестируются под невысокий процент за границу или хранятся в резервах.

Немалые потери в экономику добавляет действующая налоговая система. Решение по увеличению НДС с 18% до 20% никак не способствует росту производства, скорее убивает добавленную стоимость. 80% заводов, построенных в XX веке, брошены, разграблены. Повышение НДС будет добивать остальные. Такая налоговая политика делает производство в стране невыгодным и разрушает промышленность.

Плоская шкала налогообложения, щадящая крупных собственников, увеличивает потери и социальное расслоение в обществе. У нас 17-ти кратное соотношение по доходам богатых и бедных – ни в одной стране такого нет. Казна недополучает сотни миллиардов долларов налогов от богатеев. При этом налоговая нагрузка на семью в России в два раза больше, чем в Германии, а за чертой бедности в нашей стране находится 20миллионов человек.

Колоссальные потери страна несёт ещё и от того, что природные ресурсы – достояние народа – переданы в частные руки, выведены из под государственного управления. Сверхдоходы от продажи ресурсов не направляются на их восстановление, а оседают на личных зарубежных счетах сказочно обогатившихся «новых русских.

Ещё одним «новшеством» является отказ от планового управления хозяйством, показавшего свою высокую эффективность и применяемого во многих развитых странах и корпорациях. С переходом к стихии рынка в экономике воцарился полный хаос, провал за провалом – в науке, образовании, здравоохранении и во всём другом – закрываются сотнями учебные заведения и лечебные учреждения, промышленные предприятия, растёт безработица и социальная напряжённость.

Управление экономикой прорывами по отдельным национальным проектам (нос вытащил, хвост увяз) никак не может заменить рассчитанный, сбалансированный по всем отраслям и финансам Государственный план пропорционального развития всего хозяйства страны, а элементы рынка встраиваются в эту систему по мере необходимости. Без Госплана нет и грамотно рассчитанного бюджета, и целевого его расходования.

Эти используемые у нас технологии и приёмы управления не новы, они отработаны мировым капиталом и доводят любую экономику до краха, народ до нищеты и без открытого вооружённого вторжения.

Павел Саввин