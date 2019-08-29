В центре Севастополя на Историческом бульваре обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

На Историческом бульваре, что в центре Севастополя, и в совхозе Софьи Перовской обнаружили опасные находки – мины времен Великой Отечественной войны, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Выяснилось, что снаряд был найден в процессе реконструкции Исторического бульвара. На место происшествия оперативно прибыли саперы МЧС, передает «Объектив». Исследовав мину, они увезли ее на полигон для дальнейшей ликвидации. Изъятие и транспортировка боеприпаса прошли успешно.

Еще один снаряд накануне был обнаружен при проведении полевых работ в совхозе им. Софьи Перовской. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу Севастополю. Работники совхоза, вспахивая почву под будущие виноградники, заметили опасную находку прямо под лемехом трактора.

Саперы, прибывшие на место происшествия, обследовали боеприпас и установили, что это немецкая минометная осколочная мина калибра 122 мм периода Великой Отечественной войны. Мина была без взрывателя, однако с тротилом внутри. Она представляла реальную угрозу для жизни и здоровья окружающих. Взрывотехники Росгвардии обследовали снаряд и передали его сотрудникам МЧС для последующего уничтожения.