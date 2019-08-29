Фестиваль «Яркие люди» пройдет в «Музеоне» в эти выходные

В ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября, в «Музеоне» пройдет фестиваль «Яркие люди». Уже в седьмой раз масштабная творческая лаборатория под открытым небом соберет новаторов в сфере искусства и объединит самые прогрессивные направления городской культуры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гостей фестиваля ждут театральные эксперименты, футуристические арт-объекты и отличная музыка. Здесь можно будет услышать Pompeya, Eighteen, Tesla Boy и других исполнителей. А еще в эти дни в «Музеоне» соберутся московские художники, дизайнеры, режиссеры и хореографы. Они представят публике культурные проекты в сферах Fashion, Visual art, Performing art, Contemporary dance & Sound design.

На набережной парка в зоне Performing art выступят ведущие уличные театры, а также представят перформансы российских художников. Например, артисты «Мастерской Брусникина» покажут поэтический перформанс на стихи Дмитрия Пригова.

«Фестиваль “Яркие люди” — это прекрасная возможность приобщиться к творческим процессам для людей любого возраста, поучаствовать в масштабной творческой лаборатории и театральном шоу, где стерты границы между сценой и зрителями, и узнать, как много талантливых людей вокруг нас», — отметила Мария Гальперина, арт-директор фестиваля.

Вдоль набережной расположатся арт-мастерские лучших творческих команд музеев столицы, городских центров культуры, художественных студий, библиотек и креативных сообществ. В зоне Visual arts известные представители российского стрит-арта научат гостей фестиваля азам своего искусства. Также здесь установят большие полотна, на которых зрители увидят работы приглашенных художников и попробуют создать свое собственное произведение искусства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Парк искусств МУЗЕОН – уникальный музей скульптуры под открытым небом. В коллекции - более 1000 скульптур: памятники советской эпохи и периода соцреализма, работы отечественных авангардистов и современных художников, а также паблик-арт. Среди монументов - работы Евгения Вучетича, Владимира Лемпорта, Сергея Меркурова, Веры Мухиной и других известных скульпторов.

За последние несколько лет МУЗЕОН превратился в одну из самых динамично развивающихся культурно-просветительских площадок города. В парке работает Летний кинотеатр, павильон ШКОЛА и Детский центр. В 2013 году частью парка стала обновленная пешеходная Крымская набережная, ставшая новой точкой притяжения на карте города.

Сегодня Парк искусств МУЗЕОН – это не только место хранения исторических артефактов, но и необычное выставочное пространство, площадка для показов редкого кино, театральных постановок и оригинальных музыкальных фестивалей, центр самообразования и большая творческая мастерская.