Эксперт рассказала, почему россияне не смогут работать меньше

Эксперт Людмила Иванова-Швец рассказала, что, несмотря на развитие современных технологий, россияне в ближайшем будущем могут не ждать сокращения рабочей недели до 12 часов.

Специалист отметила, что в России технологии ещё не дошли до такого уровня, чтобы можно было сократить трудовую неделю до 12 часов. Также она подчеркнула, что российское общество не готово к таким переменам, передаёт РИА Новости.

«Развитие современных технологий предполагает, что ручного труда будет всё меньше, а роботизированного - всё больше… Но, тем не менее, сокращать продолжительность рабочей недели до 12 часов пока никто не готов, отчасти потому что не так ещё развит искусственный интеллект, и потому что общество к такому режиму пока не готово», - считает Иванова-Швец.