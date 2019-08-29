Мусульманский феминизм. Дискриминация женщин в исламе: есть или нет?

Являясь для мусульман не религией, а образом жизни, Ислам для многих, увы, ассоциируется с терактами, убийствами и угнетением женщин.



Священная книга мусульман – Коран, источник вероучения и житейской мудрости, состоит из 114 сур, в которых упоминается 24 женских персонажа. В исламском мире все люди перед Аллахом равны, неважно мужчина ты или женщина. Каждая девушка имеет право получить образование, право голоса. Интересно, что в США женщины добились своего избирательного права лишь в 1920 году. Выдавать замуж без согласия – запрещено, мусульманка может отказаться от брака даже в день свадьбы, она имеет право на работу, но муж обязан обеспечивать жену и детей всем необходимым. Так существует ли дискриминация женщин? Кто-то ответит «да», а кто-то «нет». Проблема не в религии, а в её толковании. Есть исламские страны, в которых действительно закреплены гендерные роли: мужчина занимается «войной и добычей», а женщина воспитанием детей и готовкой. В других странах женщины в своих правах приравнены к мужчинам.

Но в сравнении с остальным миром, в исламском положение женщин менее свободное.

Алексей Муравьев, кандидат исторических наук, считает, что в некоторых странах угнетение женщин связано скорее с традициями местной культуры, чем с религией.

К женщинам всегда было несправедливое отношение, но связано это не с религией, а с существованием народных обычаев и правил.





Существуют ли исламские феминистки (различия между западным и исламским феминизмом)



Между исламским и западным феминизмом нет ничего общего. Когда речь идет о правах мусульманок первое, что приходит на ум – внешний вид. Невольно складывается впечатление, что в этом состоит мусульманское движение за права женщин. Но на деле все гораздо сложнее. По мнению сторонниц исламского феминизма пророк Мухаммад защищал женщин, а Коран дал им все права, проблемы с которыми они связывают с эпохой «мужской» интерпретации священной книги. Историк Максим Ильин отмечает: «Важным для исламских феминисток становится стремление вернуть себе право обсуждать и интерпретировать Священное Писание».

Западные феминистки воспринимают религиозных женщин как жертв, которые не способны самостоятельно принять решение о своей религиозности. Но в факт, что девушки в наше время сознательно решают надеть хиджаб, особо не верится. Хотя ситуация, когда человека заставляют носить что-либо – это совсем другой вопрос, против этого выступают и исламские, и западные феминистки. Складывается невольное впечатление – чтобы стать феминисткой нужно отказаться от веры. «Феминизм — это светская концепция, а ислам не приемлет светских трактовок», — объясняет позицию западного феминизма историк Максим Ильин.

В 2009 году в Малайзии возникла самая известная международная организация исламского феминизма «Мусава». Организация призывает женские группы в мусульманских странах выступать за коренную реформу семейного законодательства, дискриминирующего женщину, продвигать моногамию как "коранический идеал". Но мусульманские феминистки не отвергают ислам, утверждая, что именно искренняя вера в Аллаха дает им силы и вдохновение для борьбы за права женщин.

- В 2004 году в Нью-Йорке пятничную проповедь прочитала женщина-имам - В 2007 году появился «феминистский» перевод Корана на английский язык - В 2015 году в Лос-Анджелесе открылась первая исключительно женская мечеть

Зиба Мир-Хоссейни, одна из самых известных иранских феминисток, говорит: «Феминизм может дать многое для понимания религии и справедливости – это верно как для ислама, так и для других религиозных течений. Мусульманские феминистки утверждают, что, хотя принципы шариата могут быть интерпретированы по-разному, элита, состоящая из мужчин, на протяжении всей истории интерпретировала их ради собственной выгоды в ущерб справедливости». Мусульманские феминистки искренне верят в Аллаха и считают, что именно он дает им силы для борьбы за права женщин. Коран они рассматривают, опираясь на собственный опыт и подход, уверяя, что платок-это символом угнетенного положения мусульманок.



«Феминистский» перевод Корана



В США несколько лет назад иммигрантка из Ирана, Лейла Бахтияр перевела Коран с арабского на английский, сделав «более корректный перевод» священного писания. К примеру Л. Бахтияр дала новое определение арабскому слову « idrib » традиционный перевод, которого «бить». По мнению Лейлы на самом деле слово переводится как «уходить». Но представители нью-йоркской исламской общины убеждены, что ее перевод противоречит оригиналу, так же они сомневаются в ее совершенном владении арабским языком.