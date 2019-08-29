В Клину мужчина обманул курьера и убежал с интимными товарами на 60 тысяч рублей

В Клину решил мужчина решил разбогатеть благодаря интимным товарам и убежал от курьера интернет-магазина, прихватив неоплаченные покупки на 60 тысяч рублей, передает пресс-служба областного главка МВД.

Представитель магазина рассказал, что покупатель скрылся с товаром, доставленным курьером. Сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей. «По подозрению в совершении противоправных действий установлен 26-летний местный житель, который сознался в содеянном», - рассказали в полиции. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.