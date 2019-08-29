Челябинцев будут перевозить современные низкопольные трамваи

В сентябре в Челябинске будет курсировать новый современный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Если тестирование пройдет успешно, то в начале следующего года для города будет закуплено не менее 25 трамваев.

Об этом сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер.

- С начала следующего года мы планируем обновить трамвайный парк в Челябинске, - сказал он. - Мы разработали специальную программу развития общественного электротранспорта. С федеральным центром сейчас обсуждается вопрос о выделении нашему городу 8 миллиардов рублей для обновления инфраструктуры — железнодорожного полотна и контактной сети. Это позволит нам эксплуатировать скоростные трамваи. Весной я был на Усть-Катавском вагоностроительном заводе: они запустили в производство новый трамвай - «Челябинский метеор». Это низкопольный, удобный, комфортный транспорт. Мы будем обновлять трамвайный парк не только в Челябинске, но и в Магнитогорске и Златоусте. В мае месяца нам удалось решить вопрос с поставками 15 трамваев в Магнитогорск. Один вагон стоит 25 миллионов рублей, минпромторг компенсировал нам затраты в размере 8 миллионов рублей. Возможно, до конца этого года удастся закупить еще один.

Глава региона подчеркнул, что в будущем муниципалитеты будут закупать и трамваи других производителей.