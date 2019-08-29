Эксперты рассказали, как не засорять сосуды

Некоторые продукты способствуют образованию холестериновых бляшек, которые мешают нормальному кровообращению.

Как сообщает сайт Oane.ws, специалисты рекомендуют снизить норму употребления сахаросодержащих продуктов, так как излишнее потребление глюкозы может привести к лишнему весу, ожирению, болезням сердца, сахарному диабету. Стоит отказаться от спиртных напитков, так как алкоголь способствует повышению артериального давления, страдают сосуды, печень, нервная система. Негативно влияют на эластичность сосудов колбасные изделия, полуфабрикаты из мяса, фарш.