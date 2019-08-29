Уберизация в Индии: как рестораторы воюют со службой доставки

​​Рестораторы Индии объявили войну уберизации: с 15 августа более 2000 индийских рестораторов объединились в 17 групп всего за несколько часов и потребовали от сервисов доставки еды снизить клиентские скидки, так как основной доход агрегаторы получают от рекламы, в то время как рестораны, работая с такими скидками, вынуждены терпеть убытки.

Как сообщает телеграм-канал "Экономика цифровой эры", если агрегаторы не пойдут на компромисс, рестораны грозят отказаться работать с сервисами доставки, либо создать свою аналогичную систему. Если это произойдёт, то станет первым случаем такого рода в сегменте доставки еды.

"По мере того, как уберизация будет все больше отнимать прибыли у традиционных секторов экономики, перераспределяя финансовые потоки в пользу агрегаторов и высокотехнологичных компаний, мы ожидаем усиления противостояния по линии «реальный бизнес - агрегатор».

То же самое будет происходить и по линии «агрегатор - наемный работник». В России, по разным оценкам, только от введения беспилотных автомобилей будет безвозвратно утеряно до 7 миллионов рабочих мест, и содержать этих людей никто не собирается. Переучиться в программисты из водителей мало кому под силу.

Это означает, что социальное недовольство будет нарастать, сначала точечно, а потом и глобально", - считают авторы канала.