Отношениям России и Африки поможет международный экономический форум

Экономический форум пройдет на полях саммита Россия-Африка в Сочи. Он должен дать серьезный импульс взаимоотношениям нашей страны с государствами Черного континента.

Как сообщает сайт Newinform, 23-24 октября в Сочи пройдет экономический форум, главная тема которого «Россия – Африка: раскрывая потенциал сотрудничества» ляжет в основу пленарной сессии. Известно, что участники мероприятии обсудят развитие взаимодействия в области цифровизации, атомных технологий, а также гуманитарной и социальной сфер.

По словам доцента СПБГУ Игоря Герасимова, будущий форум является беспрецедентным по масштабу и выводит сотрудничество стран на новый уровень. «Нужно признать: Африка – континент ослабленный, там очень много проблем. Но и потенциал у него огромный – что называется, на перспективу», - сказал Герасимов и отметил, что на сегодняшний день в Африке существует много запущенных, но нереализованных проектов с большим потенциалом. Помимо этого африканцы нуждаются в российских предприятиях пищевого сектора.

«Если обе стороны осознают долгосрочные перспективы сотрудничества, оно даст серьезные плоды», - резюмировал он.



