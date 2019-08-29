Мужчина убежден, что у его дочери похитили органы в Турции

Отец погибшей в Турции 16-летней девочки убежден, что у нее украли органы. Спустя несколько часов после постановки диагноза «острый аппендицит», у нее остановилось сердце.

Как сообщает сайт Newinform, турецкие врачи поставили 16-летней девочке из Красноярска диагноз "острый аппендицит" и через несколько часов она ушла из жизни. Родители девочки считают, что медики изъяли некоторые органы умершей для трансплантации.

В июле 16-летняя девочка вместе с родителями отправилась на отдых в Турцию. Спустя девять дней отдыха она пожаловалась на боль в животе и была госпитализирована в частную клинику «Сиедра». Оттуда ребенка доставили в другую больницу, где врачи диагностировали у девочки острый аппендицит. Лечение проводили, используя лишь грелки и капельницы.

Через несколько часов после постановки диагноза сердце девушки перестало биться. Родителям выдали справку о смерти дочери, в ней сказано, что та скончалась из-за перитонита.

Вернувшись с телом дочери в Россию, родители обратились в следственные органы за помощью. СУ СК Российской Федерации по Красноярскому краю назначило вскрытие, но его итоги будут обнародованы только в сентябре. Родители планируют обратиться в ЕСПЧ, если их опасения подтвердятся.



