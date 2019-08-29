Андрей Разин призвал поддержать Филиппа Киркорова

В связи с возникшим на фестивале «Новая волна» скандалом, продюсер Андрей Разин выразил поддержку королю российского шоу бизнеса.

«Считаю полной провокацией против Филиппа Киркорова, ситуацию, которую устроили случайные люди, попавшие, непонятно как, в концертный зал в городе Сочи, на «Новую волну» и тайно снявшие видео. Я сам, в таких случаях, никогда не пропускаю зрителей и посторонних людей в зал, где проходит репетиция. Прошу все, сказанные Филиппом, слова не принимать близко к сердцу. Он - человек творческий, талантливый и, конечно, не терпит, когда кто-то его подгоняет и делает какие-либо непрофессиональные замечания. Но те люди, кто выложил это видео в интернет, я считаю, совершили подлый поступок и допустили подлое отношение к нашему артисту и к нашей звезде. Я полностью на стороне Филиппа и считаю недопустимым раздувание средствами массовой информации этого скандала. Филипп - великолепный артист, прекрасный певец, хороший человек и очень хороший друг. Поэтому прошу всех поддержать Филиппа и не обращать внимания на эту гадость».