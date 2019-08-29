Только не Кубань: знаменитому хабаровскому Амуру продлили срок

Дальневосточные зоозащитники отстояли знаменитого на всю страну тигра Амура. Полосатая звезда не поедет в Краснодарский край, а останется в приморском сафари-парке с другом и сестрой.

С 2015 года пользователи сети Интернет следят за судьбой хабаровского тигра Амура, подружившегося с козлом Тимуром. Тимур должен был стать обедом Амура, но животные стали настоящими друзьями. Теперь тигра собирались передать на Кубань. Однако активисты противились передаче полосатого дальневосточника южному зоопарку. В итоге приморские власти подписали договор о передаче Амура в безвозмездное пользование на срок в 15 лет местному сафари-парку. Ранее договор, по которому тигр мог находиться в парке, истек.

Ранее в собственность Приморью тигра передало правительство Хабаровского края.