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Выборочная прозрачность: в Хабаровске суд отказал в иске кандидату

29 августа 2019, 13:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Выборочная прозрачность: в Хабаровске суд отказал в иске кандидату

29 августа суд отказал Антону Плюснину, избирающемуся по 12-му Индустриальному одномандатному округу, в иске против Василия Грановского, идущему по тому же округу.

Предметом иска стали нарушения в документах, поданных Грановским в избирательную комиссию Хабаровского края, говорится в телеграм-канале "Плюснинка".

- В ходе сегодняшнего заседания в Хабаровском краевом суде было установлено, что 28 июня Грановский подал документы на выдвижение. 8 июля он подал документы на регистрацию и подписал бумагу о том, что изменений в его документах нет. По документам он временно не работает. 17 июля комиссия его зарегистрировала. Позже, 12 августа, после того, как Грановский вернулся со сборов из Кисловодска, он принес в избирком бумагу, согласно которой он с 1 июля работает в клубе «СКА-Нефтяник». Комиссия ничего странного в этом не видит, принимает документы и вписывает эти данные в дополнительные сведения о кандидате. То есть, он приносит справку о явном нарушении, но никто не видит в этом проблемы. В своей финальной речи прокурор сказала, что данное нарушение не считается существенным. Пока я не знаю, почему именно отказал суд. Мотивировочная часть мне будет предоставлена только завтра. Конечно, я намерен подавать апелляцию, - сообщил Антон Плюснин.

Получить оперативный ответ от Василия Грановского не удалось. Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ранее заявлял, что всецело радеет за честные и прозрачные выборы.

Помимо Антона Плюснина и Василия Грановского, по 12-му Индустриальному одномандатному избирательному округу выдвинуты Юрий Иванов, Геннадий Якушев, Евгений Попов и Елена Ларионова.

 

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