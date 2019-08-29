Соловьев объяснил, почему Украина стала интереснее размера пенсии в РФ

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв объяснил, почему на телевидении стали чаще обсуждать Украинцу, чем пенсионную реформу в РФ. По его словам, зрителю пенсии стали менее интересны.

Владимир Соловьё заявил, что ставил в эфир своей программы несколько раз тему пенсий, однако рейтинг передачи был очень маленький.

"В жизни это одно, а вот смотреть и обсуждать это, не значит, что хочется ... Смотрят Украину, потому что, во-первых, это альтернативная история России, затем потому что там живые настоящие эмоции", - сообщил телеведущий telegram-каналу "Подъем".

Соловьёв добавил, что русского человека всегда волновало больше происходящее во внешней политике, чем внутри страны.