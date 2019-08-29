В Волгограде вырос «Сад размышлений»

В Волгограде продолжается реализация проектов-победителей грантового конкурса «Зеленая волна» компании РУСАЛ.

На выделенные средства сотрудники и проживающие в областном геронтологическом центре создали «Сад размышлений», где высадили деревья и ароматные растения: барбарис, форзицию, гиацинты, ирис. Для прогулок построили сенсорные дорожки из деревянных модулей, наполненных галькой, корой и чистым песком.

Особое место в «Саду размышлений» заняла восстановительная зона со столом-грядкой и лавочками. Теперь пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья смогут сами высаживать растения и ухаживать за ними. Также здесь будут проходить игры на коллективное взаимодействие, творческие вечера и чайные посиделки.

- Мы задумали этот проект для реабилитации людей пожилого возраста, - говорит сотрудник геронтологического центра Ольга Самойленко. – В «Саду размышлений», они могут снять стресс, пройдя босиком по сенсорной дорожке, самостоятельно поухаживать за растениями, и просто наслаждаться неспешным созерцанием окружающей красоты и ароматов.