Суд приговорил жителя Крыма к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном украинском нацбатальоне

Крымский суд вынес приговор в отношении 22-летнего Дилявера ГАФАРОВА за участие в незаконном украинском нацбатальоне, пишут «Аргументы недели-Крым».

По версии следствия, житель села Жемчужина Крыма ГАФАРОВ в 2016-2018 годах принимал участие в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана ЧЕЛЕБИДЖИХАНА, сейчас общественное объединение «Аскер», и был участником экономической блокады Крыма, сообщил журналист Антон НАУМЛЮК.

«ГАФАРОВ был задержан в Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где ГАФАРОВ работал парикмахером) Ленур ИСЛЯМОВ предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым. Обвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы», - написал у себя в Facebook журналист.

Отбывать наказание бывший участник украинского нацбатальона будет в исправительной колонии строгого режима.