Во ВНИИ МВД рассказали, какие люди совершает преступления в России

Во ВНИИ МВД составили психологический портрет людей, которые чаще всего совершали зарегистрированные преступления в России. Список характеристик составлен на основе данных за 2018 год.

Известно, что в большинстве случаев преступления совершали совершеннолетние мужчины - 84,4%,а доля правонарушителей до 18 лет составила более 4%. Уточняется, что наиболее криминально активны лица в возрасте 30 - 49 лет и 25- 29 лет.

Около 65% пойманных преступников не имели постоянного дохода, но у всех была работа. Доля безработных всего лишь 0, 5%, пишет RT.

Также большая часть имеет российское гражданство.

Отмечается, что большинство злоумышленников были трезвы, однако 35% находились в состоянии алкогольного опьянения, а 1,3% - наркотического.

Всего в 2018 году было выявлено 931,1 тысяч преступников. В 86% случаев преступник действовал один, а не в группе. Чаще всего совершали преступления безработные и недавно освобождённые лица.

Уровень криминальности в стране снизился на 3,6%.