Следком заочно предъявил обвинение комбригу ВСУ

Командиру 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Валерию Гудзю предъявлено заочное обвинение. Его обвиняют в преступлениях, совершенных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Гудзю вменяется выполнение заведомо преступных приказов вышестоящих командиров и должностных лиц украинских Минобороны и Нацгвардии. В результате его действий пострадали «не менее четырех мирных жителей». Они получили ранения.

«По версии следствия, в июне-июле 2019 года Гудзь, действуя совместно с иными лицами, находясь на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, произвели обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре», — заявила пресс-служба российского следкома.

Дела о преступлениях на Донбассе российский следком ведет уже несколько лет. Какой в них смысл до сих пор не ясно. Донбасс юридически находится под официальным Киевом. О каких-либо успехах ведомства в защите пострадавших на Донбассе в международных судебных инстанциях не известно.

Качество сбора доказательной базы следователями ведомства зачастую вызывает сомнения. В том же сообщении о «достаточной доказательной базе» в отношении Гудзя заявляется, что он находился на территории ДНР и там произвел обстрелы из тяжелой артиллерии. Это значит, что бригада Гудзя прорвала линию фронта, и начала обстреливать населенные пункты.

О прорывах ВСУ и продвижении вглубь территории ДНР летом 2019 года не сообщалось. Тяжелая артиллерия используется на удалении от линии фронта. Значит он действовал на подконтрольной официальному Киеву территории. Она к ДНР не относится.