Или ты идёшь к психологу, или свадьбы не будет!

В ЗАГСах Чувашии молодожёны перед регистрацией посещают консультацию психолога. И, наоборот, при разводе визит к специалисту также является необходимой процедурой.



Региональное Министерство юстиции реализует проект, направленный на сохранение семьи. В выполнении этой задачи принимают участие профессиональные психологи, представители церкви. Мероприятия нацелены на помощь семьям, которые испытывают трудности. Специалисты проводят лекции, тренинги, направленные на преодоление конфликтов и напряжённости.



Иногда случаются ситуации, когда прямо перед свадьбой молодые начинают ссориться. Семейный психолог разбирает с людьми каждую проблему в индивидуальном порядке.



Специалисты отмечают, что не все пары посещают психолога. Некоторые не до конца понимают, что помимо взаимоотношения молодожёнов на их жизнь могут оказывать влияние родственники. Если с ними не получается наладить дружные отношения, в семье могут начаться проблемы. Беседа с психологом, конечно, сразу не решает все проблемы, но люди начинают серьёзнее задумываться над сложившимся положением. Благодаря своевременно оказанной психологической помощи почти 40% пар, которые планировали развестись, в конечном итоге отказываются от этого.



