Владелец обрушившегося в Новосибирске здания назвал имена погибших

Владелец здания, обрушившегося накануне в Новосибирске, Сибирская генерирующая компания, назвала имена троих работников субподрядной организации, погибших при обвале здания.

В Новосибирске обрушилось строящееся здание. Под завалами могут находиться 12 рабочих

В среду, 28 августа, в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации: Герасимов Григорий Александрович, Григорьев Андрей Георгиевич, Шкотских Руслан Янович.

Список погибших опубликован на странице СГК во «ВКонтакте».

В компании выразили соболезнования родным и близким погибших и пообещали оказать материальную поддержку их семьям.

Обрушение стены здания произошло во время планового ремонта теплотрассы. В результате инцидента погибли трое рабочих. Нескольких человек удалось спасти. В мэрии Новосибирска возможной причиной обрушения назвали сползание грунта.