Владелец обрушившегося в Новосибирске здания назвал имена погибших
29 августа 2019, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]
Владелец здания, обрушившегося накануне в Новосибирске, Сибирская генерирующая компания, назвала имена троих работников субподрядной организации, погибших при обвале здания.
В среду, 28 августа, в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации: Герасимов Григорий Александрович, Григорьев Андрей Георгиевич, Шкотских Руслан Янович.
Список погибших опубликован на странице СГК во «ВКонтакте».
В компании выразили соболезнования родным и близким погибших и пообещали оказать материальную поддержку их семьям.
Обрушение стены здания произошло во время планового ремонта теплотрассы. В результате инцидента погибли трое рабочих. Нескольких человек удалось спасти. В мэрии Новосибирска возможной причиной обрушения назвали сползание грунта.