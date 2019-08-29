Cобака научилась притворяться раненой, чтобы выпрашивать у людей еду
29 августа 2019, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Бангкока подкармливают бездомную собаку по кличке Гае, которая, выпрашивая еду, притворяется раненной. Жительница столицы Таиланда Тавипорн Чонгплаполкулсэд рассказала, что дворняга живет возле ее работы уже несколько лет и постоянно устраивает этот "спектакль".
Тавипорн подкармливает не только этого пса-артиста, но и других бездомных собак. Однажды женщина проверила лапы Гае и выяснила, что с ними на самом деле все в порядке.
Ролик с собакой стал хитом соцсетей в Таиланде. Многие пользователи сети оценивают смекалку пса.
"Наверное, в прошлой жизни эта дворняга была человеком", — пишут в комментариях.