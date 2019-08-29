В Испании туристам позволят почувствовать себя обитателями Марса. В северной части страны создана специальная пещера, которая отправит всех желающих в космическое путешествие.

Согласно источнику, в пещере созданы все условия жизни в колонии на Марсе. Уточняется, что человек, который захочет стать членом туристической экспедиции, будет полностью изолирован от окружающего мира. Ему придётся провести трое суток на специальной станции, расположенной в пещере на высоте около шестидесяти метров, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Учёные уже успели протестировать место на группе туристов. По их мнению, данный эксперимент позволяет узнать, как в физическом и психологическом смысле будет воздействовать на человека жизнь в колонии.