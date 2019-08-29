Минобороны опубликовало кадры посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль

Минобороны РФ опубликовало видеозапись посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся автомагистраль. Учения проходили в Татарстане, в ЦВО. На кадрах запечатлены не только посадка военных самолетов, но и их дозаправка и последующий взлет.

Всего в учениях задействовали 12 Су-34 и два Ан-26. В качестве взлетно-посадочной полосы использовали строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай".

На одном из участков трассы в ходе тренировки военные развернули полевой аэродром, на котором расположились склады боеприпасов, горючего и смазочные материалов и вся другая необходимая инфраструктура.

Специальные учения материально-технического обеспечения стартовали 27 августа и завершатся завтра. В них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, свыше семи тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.