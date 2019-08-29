ДТП произошло на пересечении МКАД с Новорижским шоссе, есть погибшие и пострадавшие
29 августа 2019, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве серьезное ДТП произошло на пересечении Московской кольцевой автодороги и Новорижского шоссе.
В районе 63 километра МКАД столкнулись три автомобиля: два легковых и один грузовой.
В результате аварии один человек погиб. Один пострадал пострадал. На месте аварии работают экстренные службы, - сообщает "СП".
Еще одно ДТП в четверг утром произошло на внешней стороне 17 километра МКАД в районе ул. Капотня.
Здесь произошло столкновение заказного автобуса и двух автомобилей, Lada XRay и Hyundai. В результате ДТП никто не пострадал. Из-за ДТП перекрыто две полосы движения, - сообщает АГН "Москва".