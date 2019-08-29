Почему в России шесть миллионов граждан предпенсионного возраста не работают

В России шесть миллионов граждан предпенсионного возраста не работают. По данным Росстата на 1 января 2019 года, в России живет 4,3 миллиона мужчин и 5,8 миллиона женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 миллиона человек.

Официально трудоустроены только 40% предпенсионеров, пишут "Известия". Статистика показывает, что из шести миллионов неработающих предпенсионеров часть закончили трудиться досрочно или уже не могут работать из-за инвалидности.

Тем не менее, эксперты оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий из-за распространенности так называемых неофициальных трудовых отношений.

По мнению специалистов, также бизнесмены не хотят принимать на работу сотрудников "серебряного" возраста.

Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов считает, что с дискриминацией по возрасту некоторые сотрудники сталкиваются начиная уже с 45 лет.